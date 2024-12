SERIE B LIVE Sassuolo-Palermo 1-0: disastro difensivo dei rosanero, ne approfitta Laurientè

Da un lato una squadra che non intende interrompere lo straordinario rullino di marcia verso la promozione, dall’altra una formazione in difficoltà e che non sta rispecchiando le pretese di inizio stagione. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Palermo, match della 18esima giornata di Serie B. I rosanero sono chiamati ad una vera e propria prova di forza per dare un segnale importante dopo i deludenti risultati rimediati nell’ultimo periodo. I ragazzi dell’ex Dionisi affronteranno la capolista di mister Grosso e non possono permettersi altri passi falsi nonostante l’importanza dell’avversario.

Di seguito la cronaca testuale di Ilovepalermocalcio.com:

PRIMO TEMPO

20′ Palermo poco preciso negli ultimi metri. Di Mariano riesce a servire Segre che, dentro l’area di rigore, gioca male il pallone e non riesce nè a concludere nè a servire Di Francesco o Le Douraron.

18′ Moro si divora il 2 a 0 a porta vuota! Ennesimo buco difensivo del Palermo, Toljan mette al centro e l’attaccante ex Catania grazia Desplanches

13′ I rosanero provano a reagire. Cross dalla destra di Di Mariano e Di Francesco, di mezza rovesciata, spedisce di poco alto.

10′ Palermo in confusione! Laurientè crossa al centro e, dopo una serie di rimpalli, Berardi non riesce a raddoppiare sottoporta.

9′ Sassuolo in vantaggio con Laurientè! Rimessa dal fondo corta del Palermo, Desplanches sbaglia il passaggio sul quale arriva Thorstvedt e permette al numero 45 di siglare l’1 a 0

8′ Primo tentativo per i padroni di casa: cross di Laurienté dalla bandierina e Mulattieri spedisce sul fondo.

5′ Fase di studio tra le due squadre, con entrambe in cerca di spazi.

1′ Fischio d’inizio: inizia Sassuolo-Palermo.

IL TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-3): 31 Moldovan; 23 Toljan, 26 Odenthal, 80 Muharemovic, 15 Pieragnolo; 42 Thorstvedt, 14 Obiang (C), 11 Boloca; 10 Berardi, 24 Moro, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 3 Doig, 8 Ghion, 17 Paz, 20 Lovato, 25 D’Andrea, 28 Antiste, 35 Lipani, 40 Iannoni, 44 Miranda, 77 Pierini, 91 Russo. Allenatore: Grosso.

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 26 Verre; 7 Di Mariano, 21 Le Douaron, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Ayroldi (Molfetta).

AA1: Luciani (Milano). AA2: Biffi (Treviglio).

IV UFFICIALE: Burlando (Genova).

VAR: Camplone (Pescara). AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI: 9′ Laurientè

NOTE: