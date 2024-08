SERIE B LIVE: PISA-PALERMO 1-0

Il Palermo di mister Dionisi scende sul prato verde dell’Arena Garibaldi per rialzare la testa, a caccia della prima vittoria stagionale. L’esordio non ha sorriso al Palermo, con il Brescia che ha agguantato la vittoria sul finale. Nonostante ciò, sono pochi i cambi fatti da Dionisi per affrontare i toscani, con le sole sorprese Pierozzi al posto del solito Lund sulla fascia sinistra e Dario Saric in mezzo al campo: conferma per il tridente Insigne-Brunori-Di Francesco. Pochissimi cambi anche per il Pisa di Filippo Inzaghi, con il nuovo acquisto Léris pronto a partire dal 1′.

PRIMO TEMPO

28′- Il Palermo prova a costruire dal basso, ma la manovra è lenta e non riesce mai a trovare spazi liberi per imbucare.

25′- Calcio piazzato in favore dei rosanero: cross pericoloso che, però, viene correttamente allontanato dalla difesa avversaria.

17′ – Ci prova Ranocchia. il centrocampista riceve la sfera da Saric e calcia di prima intenzione: palla che sfiora il palo alla destra di Semper.

16′ – Fase complicata del match per i rosanero: il Pisa chiude gli spazi e rende difficile le verticalizzazioni. La squadre lottano.

12′ – Prova a reagire il Palermo. Di Francesco, dalla sinistra, mette dentro un cross velenoso: Semper con difficoltà blocca la sfera.

9′- Altra occasione per il Pisa! Cross in area, con Caracciolo che spedisce con un sinistro a volo la sfera sulla traversa. La difesa rosanero è in difficoltà.

4′- Autogol del Palermo! Nedelcearu spedisce nella propria porta il cross in mezzo di Léris. Pisa avanti 1-0.

2′- Punizione in favore dei rosanero: il cross di Ranocchia però viene allontanato dalla difesa toscana.

1′ – Possesso palla in favore dei rosanero.

Fischia Colombo, è iniziata Pisa-Palermo!

TABELLINO

PISA: 47 Semper, 4 Caracciolo (Cap.), 5 Canestrelli, 6 Marin, 11 Tramoni, 15 Toure, 20 Beruatto, 32 Moreo, 36 Piccinini, 37 Leris, 94 G. Bonfanti.

A disposizione: 1 Nicolas, 22 Loria, 3 Angori, 7 Mlakar, 8 Hojholt, 9 N. Bonfanti, 10 Vignato, 17 Rus, 27 Raychev, 30 Arena, 33 Calabresi, 74 Jevsenak.

Allenatore: Inzaghi.

PALERMO: 1 Desplanches, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 30 Saric, 43 Nikolaou.

A disposizione: 12 Nespola, 63 Cutrona, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Colombo (Como).

AA1: Trinchieri (Milano).

AA2: Bahri (Sassari).

IV UFFICIALE: Mirabella (Napoli).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia)