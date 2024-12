SERIE B LIVE Palermo-Bari 0-0: Di Francesco impegna Radunovic

Il Palermo vuole mettersi alle spalle un deludentissimo girone di andata per prepararsi alla seconda parte di stagione con ambizioni e risultati molto più convincenti, in linea alle aspettative. I rosanero, in occasione della 19esima giornata di Serie B, affrontano allo stadio “Renzo Barbera” il Bari di Moreno Longo, reduce dalla sconfitta contro il Sudtirol. Gli uomini di Dionisi, dopo tre ko consecutivi, sono chiamati ad una reazione per risalire una classifica molto corta e che potrebbe preoccupare ancora di più in caso di un altro passo falso.

Di seguito la cronaca testuale del match di Ilovepalermocalcio.com:

PRIMO TEMPO

39′ Pucino salva Radunovic! Bel contropiede del Palermo partito con un’ottima giocata di Verre, la palla arriva a Di Francesco che si porta la palla sul destro, calcia e trova l’opposizione decisiva del giocatore biancorosso.

35′ ANCHE NIKOLAOU DECISIVO! Asse Falletti-Lasagna e sulla giocata dell’ex Udinese il difensore rosanero salva tutto

34′ PROVVIDENZIALE MANTOVANI! Buona intessa tra Brunori e Di Francesco, corridoio per Ceccaroni che si presenta vicino l’area piccola e il difensore del Bari si oppone in scivolata. Subito dopo Diakitè crossa e trova l’ex Sassuolo ma il suo tentativo finisce fuori di molto.

30′ Desplanches risponde presente! Contropiede dei biancorossi, Falletti arriva in zona lunetta e impegna il portiere della Nazionale U21 con un ottimo intervento in tuffo.

29′ Iniziativa macchinosa di Le Douaron, che prima è bravo a servire Diakitè e poi, sull’ottima giocata del terzino, riceve il pallone, effettua qualche tocco di troppo e calcia debolmente dentro l’area di rigore.

23′ Se ne va la metà della prima frazione di gioco. Sin qui gara vivace e divertente.

18′ OCCASIONE PER IL PALERMO! Giocata personale di Di Francesco che si accentra dalla sinistra e dalla distanza calcia a giro, impegnando Radunovic a rifugiarsi in corner. Dalla battuta va Ranocchia, colpo di testa di Le Douaron e palla alta.

15′ Punizione procurata da Ceccaroni nei pressi della panchina di Dionisi. Cross di Ranocchia e, dopo una serie di rimpalli, ci prova Le Douaron e trova la facile risposta del portiere avversario.

10′ Adesso cresce il Bari. Favasuli salta Ceccaroni e calcia da posizione defilata, trovando la risposta di Desplanches. Poi Nikolaou mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Vicari colpisce di testa e spedisce sopra la traversa.

8′ Dorval semina il panico nei pressi dell’area di rigore rosanero e guadagna una punizione dalla quale ci prova Falletti. Parata facile per Desplanches

5′ Si fa vedere anche il Bari con Dorval: tiro deviato sull’esterno della rete. Poi Desplanches e compagni sventano la minaccia proveniente dalla bandierina.

4′ TRAVERSA DI BRUNORI! Retropassaggio scellerato di Falletti che serve il capitano rosanero che, dalla distanza, calcia subito e trova il legno

2′ Subito pericoloso il Palermo: cross di Diakité e colpo di testa di Le Douaron e parata in due tempi di Radunovic.

1′ Fischio d’inizio

IL TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches, 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni, 8 Segre, 10 Ranocchia, 26 Verre, 21 Le Douaron, 9 Brunori, 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 11 Insigne, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

BARI (3-5-2): 1 Radunovic, 3 Mantovani, 4 Maita, 8 Benali, 15 Lasagna, 19 Falletti, 23 Vicari (C), 25 Pucino, 27 Favasuli, 28 Lella, 93 Dorval.

A disposizione: 22 Pissardo, 5 Matino, 7 Oliveri, 9 Novakovich, 10 Bellomo, 11 Sgarbi, 17 Maiello, 18 Manzari, 20 Sibilli, 44 Simic, 55 Obaretin, 94 Saco. Allenatore: Longo.

ARBITRO: Sozza (Seregno).

AA1: Preti (Mantova). AA2: Cavallina (Parma). IV UFFICIALE: Gemelli (Messina).

VAR: Di Paolo (Avezzano). AVAR: Minelli (Varese).

MARCATORI:

NOTE: