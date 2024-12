Cesena-Cremonese, Stroppa: «Vittoria pesante. Siamo tornati!»

Al termine del match Cesena-Cremonese finito 0-1, tenutosi allo Stadio Manuzzi, il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha condiviso le sue impressioni con i giornalisti di Cremona1, esprimendo grande soddisfazione per i tre punti ottenuti su un campo notoriamente difficile.

Ecco le sue parole:

«Molto pesante su un campo molto difficile. Sono estremamente soddisfatto per i 3 punti, potevamo fare meglio su alcune palle nel secondo tempo, andava tenuta la gestione del pallone della prima frazione. Era solo mancato lo spunto in attacco. Siamo tornati. Per come la squadra lavora, questa vittoria è meritata. I ragazzi si allenano molto bene, a Cittadella è stato l’inizio di un nuovo percorso. Caratterialmente sono stati fatti dei passi in avanti. Peccato per la Reggiana, non siamo stati in grado di fare quello che eravamo capaci. Oggi non abbiamo permesso nulla alla squadra avversaria, nella ripresa peccato non aver “ammazzato” la partita con Nasti. Abbiamo corso un po’ all’indietro, ma ci sta. Non dimentichiamoci che in casa il Cesena ha fatto benissimo. Fondamentale la voglia di non prendere gol da parte di tutti, anche da chi gioca meno come Ceccherini e Pickel. Bisogna attingere dalla rosa per fare questo tipo di partite. Ora facciamo la conta, ma tra due giorni giochiamo ancora e dobbiamo essere pronti. Da valutare l’aspetto fisico, mentre a livello mentale direi che ci siamo, siamo pronti».