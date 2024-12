Serie B: la Cremonese espugna Cesena, pari a La Spezia, Brescia e Cosenza. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite delle ore 15 valide per la 19esima giornata di Serie B. Di seguito i risultati finali:

CESENA-CREMONESE 0-1 / Colpo importante per la formazione di mister Giovanni Stroppa, che espugna il Manuzzi grazie al gol di Vandeputte al 60′ su assist di Vazquez.

COSENZA-CATANZARO 1-1 / I padroni di casa giocano un’ora abbondante di gioco in inferiorità numerica per via di un’espulsione molto discutibile di Caporale. I giallorossi assaporano la vittoria del derby grazie alla rete di Pompetti all’80’, ma i minuti successivi sono un vero e proprio tempo supplementare. Kouan, al 90′, realizza il pareggio ma viene annullato dopo un lungo controllo al Var. Poi al 104′ Ciervo realizza l’1 a 1 su rigore.

BRESCIA-MODENA 3-3 / Bella partita al Rigamonti. Nel primo tempo il Modena va in vantaggio con Gelli e, dopo il pareggio di Verreth, ritorna avanti con Santoro. Nella ripresa a segno Cistana e Bjarnason, che mettono la firma sulla rimonta. All’87’, però, Bozhanaj sigla la rete del definitivo 3 a 3.

SPEZIA-MANTOVA 1-1 / I lombardi vanno ad un passo dall’impresa. Al 20′ rete di Debenedetti e poi cartellino rosso rimediato da Brignani al 30′. Lo Spezia si salva al 90′ grazie alla rete di Falcinelli.

REGGIANA-JUVE STABIA 2-1 / Tre punti vitali per gli emiliani, che concludono la prima frazione di gioco avanti di due reti grazie alle firme di Portanova e Vergara. Ai campani non basta la rete di Adorante per evitare la sconfitta.

FROSINONE-SALERNITANA 2-0 / Vittoria importante anche per gli uomini di Greco, che giocano un tempo in superiorità numerica a causa dell’espulsione di Ghiglione al 46′. Kvernadze e Ambrosino decisivi con i loro sigilli.

SUDTIROL-CITTADELLA 1-2 / I granata vincono in rimonta. Casolari prima realizza un autogol e poi la bellissima rete del pareggio. Nella ripresa la perla di Pandolfi permette alla squadra di Dal Canto di vincere la gara.

CLASSIFICA

Sassuolo 43

Pisa 40

Spezia 38

Cremonese 29

Juve Stabia 28

Cesena 25

Catanzaro 24

Bari 24*

Modena 24

Mantova 23

Carrarese 23*

Brescia 22

Palermo 21*

Reggiana 21

Cittadella 20

Sampdoria 19*

Frosinone 19

Salernitana 18

Cosenza 17

Sudtirol 17

*Una partita in meno