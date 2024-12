Palermo-Bari: striscioni di contestazione in Curva Nord

Durante l’incontro in corso al Renzo Barbera tra il Palermo e il Bari, la tensione tra i tifosi rosanero e la società è palpabile. Gli ultras hanno allestito una vera e propria esposizione di striscioni per esprimere il loro disappunto nei confronti della dirigenza del club.

Una Vetrina di Contestazione Il più grande degli striscioni, visibile nel cuore del tifo organizzato, proclama: “Un altro anno di favole buttato al vento, squadra e società totale fallimento”, evidenziando il sentimento di delusione generale per come la stagione si sta svolgendo. Altri striscioni, distribuiti nel settore riprendono alcune delle promesse fatte dalla società negli anni, tra cui “Palermo tra le big”, “Promozione diretta”, “In 3 anni in Serie A”, “Progetto forte e vincente”, “Calciatori grintosi e determinati” e “Rosa ampia e completa”. Anche in questa occasione gli striscioni sono contornati da cori contro Dionisi, Gardini e De Sanctis.