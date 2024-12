Serie B: le gare del 16° turno con più spettatori allo stadio

La Serie B continua a regalare emozioni sia in campo che sugli spalti, dove il pubblico resta un elemento fondamentale per il successo del campionato. Anche nel 16° turno, diverse partite hanno attirato migliaia di tifosi, come confermato dai tabellini pubblicati dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo a scoprire quali sono state le gare più seguite dal vivo, mettendo in evidenza i numeri più significativi.

Bari-Cesena: Il San Nicola si conferma una fortezza

Con ben 14.696 spettatori, Bari-Cesena si è attestata come la gara più seguita di questa giornata. Il pubblico del San Nicola, notoriamente appassionato e caloroso, ha offerto ancora una volta un grande spettacolo sugli spalti, dimostrando il legame indissolubile con la squadra biancorossa.

Modena-Salernitana: Tifoserie in fermento

Al secondo posto troviamo Modena-Salernitana, con 9.101 spettatori. I tifosi modenesi hanno risposto presente per sostenere la loro squadra in una sfida cruciale, dimostrando il valore di una piazza che vive di calcio.

Mantova-Pisa: Un buon seguito per il Martelli

La partita tra Mantova e Pisa ha attirato 7.722 tifosi allo stadio Martelli, un dato significativo per un club che sta cercando di consolidare la propria posizione in campionato. Il pubblico di casa ha dato prova di fedeltà, accompagnando la squadra in un match molto combattuto.

Carrarese-Palermo: Sfida dal sapore speciale

La sfida tra Carrarese e Palermo si piazza al quarto posto, con 4.408 spettatori. Nonostante la distanza dalla Sicilia, un buon numero di tifosi rosanero si è fatto sentire, mantenendo alta la tradizione di una delle tifoserie più appassionate del torneo.

Cosenza-Frosinone: Equilibrio anche sugli spalti

Quasi a pari merito con Carrarese-Palermo, la gara tra Cosenza e Frosinone ha registrato 4.407 spettatori. Il pubblico calabrese si è confermato un punto di forza, sostenendo i rossoblù in una sfida complicata contro una delle squadre più attrezzate della categoria.

Juve Stabia-Südtirol: Passione stabiese

Chiude la classifica delle partite più seguite Juve Stabia-Südtirol, con 3.704 tifosi presenti allo stadio. Nonostante la distanza geografica tra le due squadre, il pubblico stabiese ha dimostrato il proprio amore per i colori gialloblù, garantendo un buon colpo d’occhio sugli spalti.