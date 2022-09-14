Sono stati rese note le designazioni arbitrali della 6^ giornata del campionato di serie B.
BRESCIA – BENEVENTO Venerdì 16/09 h. 20.30
GUALTIERI M.
IMPERIALE – MORO
IV: MAGGIO
VAR: GHERSINI
AVAR: SCATRAGLI
ASCOLI – PARMA h. 14.00
PRONTERA
ROCCA – POLITI
IV: SAIA
VAR: PEZZUTO
AVAR: SCHIRRU
CAGLIARI – BARI h. 14.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: PETRELLA
VAR: BANTI
AVAR: DI GIOIA
COMO – SPAL h. 14.00
RUTELLA
TEGONI – ROSSI M.
IV: DJURDJEVIC
VAR: ABBATTISTA
AVAR: AFFATATO
FROSINONE – PALERMO h. 14.00
GIUA
MELI – PERETTI
IV: CARRIONE
VAR: GUIDA
AVAR: SECHI
REGGINA – CITTADELLA h. 14.00
MAGGIONI
LOMBARDI – MACADDINO
IV: CENTI
VAR: MARINELLI
AVAR: PAGNOTTA
SUDTIROL – COSENZA h. 14.00
MIELE G.
LOMBARDO – FIORE
IV: MONALDI
VAR: MINELLI
AVAR: SCARPA
VENEZIA – PISA h. 14.00
PERENZONI
DEI GIUDICI – SEVERINO
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: PAGLIARDINI
GENOA – MODENA h. 16.15
ZUFFERLI
BINDONI – VALERIANI
IV: PANETTELLA
VAR: MARINI
AVAR: TOLFO
TERNANA – PERUGIA Domenica 18/09 h. 16.15
DI BELLO
VIVENZI – RANGHETTI
IV: DI GRACI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ALASSIO