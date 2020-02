Il giudice sportivo di serie B ha reso note le squalifiche dopo l’ultima giornata. Davide Agazzi del Livorno, è stato squalificato per due giornate (“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 25′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”). Una giornata agli altri espulsi: Ken Remi Stefan Strandberg del Trapani (“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”) e Michele Troiano dell’Ascoli (“doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”). Diffidati, hanno rimediato il giallo che ha fatto scattare il turno di stop: Jean Daniel Akpa Akpro (Salernitana), Bostjan Cesar (Chievo), Tommaso D’Orazio (Cosenza), Salvatore Esposito (Chievo), Marco Firenze (Venezia), Marius Mihai Marin (Pisa). Ammenda di 1.500 euro a Camillo Ciano del Frosinone “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Sono tre invece gli allenatori fermati: Serse Cosmi del Perugia (dopo la consultazione delle immagini televisive, per “aver pronunciato espressioni blasfeme al 38′ del secondo tempo di Frosinone-Perugia”), Nicola Legrottaglie del Pescara e Roberto Boscaglia dell’Entella. Tra i dirigenti, ammenda di 4.000 euro e diffida a Daniele Sebastiani, presidente del Pescara (“per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”).