Domenico Cottone, ha parlato della situazione in casa Marsala a “Azzurra Sport” di “RAM Marsala”, ecco le sue parole e l’intervista integrale in basso: «In questi giorni avrei fatto una conferenza stampa. Per quanto riguarda il mister Terranova, sono ritornato sui miei passi per il bene della squadra. Da un incontro avuto con i ragazzi non c’erano delle problematiche tale per le quali i ragazzi si trovavano male con il tecnico. Non c’erano neanche i tempi tecnici per la sostituzione del mister. Per quanto riguarda le dimissioni del CDA non ho avuto nessuna notifica, solo dimissioni verbali».