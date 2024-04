Serie B: la Cremonese fermata da Bergonzi, la Feralpisalò di misura 0-1 porta a casa i tre punti. La classifica aggiornata

Termina il match tra Cremonese e Feralpisalò. I grigiorossi vengono fermati dalla penultima della classe, segnando un rientro dalla sosta decisamente negativo. Bergonzi al 77′ sblocca un match in cui la Cremonese ci prova ma non riesce mai ad andare in gol.

Sul finale di gara Massimo Coda si divora un gol da pochissimi metri e non riesce a regalare il pari ai suoi.

CLASSIFICA

Parma 65

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Sampdoria 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Ternana 32

Ascoli 31

Spezia 31

Feralpisalò 30

Lecco 22