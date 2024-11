Serie B: Juve Stabia sconfitta 0-3 dallo Spezia. Pari tra Reggiana e Catanzaro. Risultati finali e classifica aggiornata

Le partite di Serie B hanno regalato spettacolo e colpi di scena nei minuti finali, con Cesena e Spezia che hanno conquistato importanti vittorie esterne e la sfida tra Reggiana e Catanzaro che si è conclusa con un pareggio combattuto.

Cittadella – Cesena 0-2

Il Cesena si impone in trasferta contro il Cittadella grazie a un’ottima prestazione nel secondo tempo. La partita è stata sbloccata al 60′ da Bastoni, che ha portato in vantaggio gli ospiti. Poco dopo, al 67′, Shpendi ha raddoppiato su calcio di rigore, consolidando il vantaggio dei bianconeri. Shpendi ha trovato nuovamente la rete al 76′, siglando quello che sarebbe stato lo 0-3, ma il gol è stato annullato dal VAR per un fallo di mano. Nonostante ciò, il Cesena ha portato a casa tre punti importanti, confermando un’ottima forma in campionato.

Juve Stabia – Spezia 0-3

Lo Spezia espugna il campo della Juve Stabia con un convincente 0-3. Francesco Pio Esposito ha aperto le marcature già al 18′, dando subito un vantaggio agli ospiti. Nel secondo tempo, Salvatore Esposito ha siglato il raddoppio al 79′, assicurando la vittoria per lo Spezia. All’89’ arriva lo 0-3 firmato Colak. Una prova di solidità per la squadra spezzina, che ha gestito il risultato con sicurezza e ha conquistato tre punti preziosi in trasferta.

Reggiana – Catanzaro 2-2

La sfida tra Reggiana e Catanzaro è stata la più equilibrata della giornata, con le due squadre che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Portanova ha portato in vantaggio la Reggiana al 26′ e Gondo ha raddoppiato al 32′, portando il risultato sul 2-0. Il Catanzaro, però, ha reagito con determinazione: Pompetti ha accorciato le distanze al 41′, e al 75′ Iemmello ha trovato il gol del pareggio, fissando il risultato sul 2-2. Un punto per entrambe le squadre che lascia aperte le ambizioni in classifica.

Classifica aggiornata:

Pisa – 30

Sassuolo – 28

Spezia – 27

Cesena – 21

Cremonese – 18

Palermo – 17

Brescia – 17

Juve Stabia – 17

Mantova – 16

Catanzaro – 15

Sampdoria – 15

Bari – 14

Cosenza – 14

Modena – 14

Reggiana – 14

Salernitana – 13

Carrarese – 13

Südtirol – 13

Cittadella – 12

Frosinone – 10