Serie B, Juve Stabia-Palermo: settore ospiti ancora chiuso, domani la decisione. Le ultime

Sembra che i tifosi del Palermo dovranno aspettare ancora un po’ per sapere se potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

La vendita online dei biglietti è stata rimandata fino alla decisione del GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza), che si riunirà domani mattina, giovedì 12 settembre, alle ore 10:00. Solo dopo questa riunione sarà determinato se i biglietti saranno disponibili per i tifosi rosanero. Nel caso in cui si dovesse decidere per l’apertura del settore riservato ai rosanero i biglietti disponibili non saranno più di 300.