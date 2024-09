Juve Stabia, Folino: «Dobbiamo continuare così, contro il Palermo daremo il massimo»

Il difensore della Juve Stabia Francesco Folino è intervenuto nel corso del programma “Juve Stabia Live Talk Show” , sui canali social ViViCentro.

Ecco le sue parole in vista della sfida cntro il Palermo che salterà per squalifica:

«Credo che nessuno si sarebbe mai aspettato un campionato come lo scorso anno anche se tutti lo speravamo. Dobbiamo continuare così anche quest’anno, per noi, per la Juve Stabia, per i tifosi. Valutare partita dopo partita e vedremo cosa tiriamo su. Non vedevo l’ora di tornare al Menti. Fortunatamente sabato torneremo. Lo scorso anno si era creata un’alchimia incedibile con i tifosi. Quando eravamo in campo li sentivamo con noi. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per supporto e sostegno. Il mio modello di riferimento, nulla togliere a Buongiorno e Bastoni, è Bonucci. Un difensore che mi piace, bravo a difendere ed impostare. E’ lui! Le ammonizioni fanno parte di alcune dinamiche di gioco che si possono creare. Bisogna stare attenti perché a lungo andare si pagano. Piuttosto prendo un rosso per non far fare goal all’avversario. Lo scorso anno anche se ho giocato poco è stato un campionato unico. Siamo stati la miglior difesa con 6 goal subiti. Ero contentissimo che Bachini e Bellich stessero facendo un campionato formidabile così come tutta la squadra. Lo scorso anno mi sono allenato tutti i giorni per sentirmi pronto alla chiamata del Mister. Quest’anno ho avuto fiducia e darò ogni giorno del mio meglio per la Juve Stabia. Bellich ha un ottimo senso del goal, posso solo imparare da lui. Ogni settimana lavoriamo sulle palle inattive, avevamo studiato questo schema ed è capitato a me. Il mister vedendo il mio percorso, gli allenamenti, ha pensato fosse giusto schierarmi in campo. Forse lo scorso anno faceva scelte diverse. Il mister mi ha dato una mano alla riconferma con la Società, così come i miei compagni ed il Direttore Lovisa. Contro il Francavilla, ho visto tutta la prateria, sono andato a tu per tu con il portiere, ho fatto lo scavetto e la palla è entrata. Un mix di emozioni! Con il Palermo daremo il massimo!».