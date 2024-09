Cosenza: smentite ufficialmente le voci sulla possibile cessione del club

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di una possibile trattativa per la cessione del Cosenza. Il club, tramite la stessa testata, ha smentito questo scenario con la seguente nota:

“In relazione all’articolo pubblicato in data odierna sull’edizione del Quotidiano del Sud, a firma del giornalista Renzo Andropoli, riportante alcune notizie, riguardanti in particolare la presunta cessione della Società ad un fondo americano e la nomina di un consulente per la trattativa, il Cosenza Calcio smentisce entrambe le circostanze riportate nell’articolo, prive di qualsiasi fondamento, e chiede che ne venga data evidenza, con identica risonanza, nelle prossime pubblicazioni del quotidiano”.