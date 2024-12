Serie B: il Sassuolo cade all’Arena Garibaldi, il Pisa vince 3-1 e si avvicina alla vetta. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie B tra Pisa e Sassuolo valevole per la 19^ giornata del campionato cadetto. I padroni di casa partono benissimo, a dispetto di un Sassuolo poco reattivo e lucido. A passare in vantaggio, sbloccando la gara, sono proprio gli uomini di Inzaghi: al 24′, l’ex rosa Moreo, confeziona l’assist per la rete di Matteo Tramoni. Passano pochi minuti e al 33′ Touré permette ai suoi di chiudere il primo tempo sul punteggio di 2-0.

Nella ripresa, non cambia il copione e al 61′ è nuovamente Tramoni a sigillare la rete del 3-0 e la sua doppietta personale. Il Sassuolo prova una timida reazione e su un lancio lungo Pierini è bravo a controllare la sfera superando il portiere avversario e spedendo in rete il gol del 3-1.

CLASSIFICA

Sassuolo 43

Pisa 40

Spezia 37

Juve Stabia 28

Cremonese 26

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro 23

Modena 23

Carrarese 23

Mantova 22

Palermo 21

Brescia 21

Sampdoria 19

Reggiana 18

Salernitana 18

Sudtirol 17

Cittadella 17

Cosenza 16

Frosinone 16