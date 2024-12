Juve Stabia, esultanza del Menti al gol di Mussolini: FIGC apre un’indagine

La rete realizzata da Romano Floriani Mussolini al Cesena, il 22 dicembre scorso, continua a far discutere. Al gol del pronipote del famigerato dittatore Benito, il Romeo Menti si è alzato in piedi gridando il secondo cognome Mussolini alzando contestualmente le mani al cielo. La combinazione di questi due elementi è stata attenzionata dalla FIGC che, secondo IlPost, ha deciso di aprire un’indagine per capire meglio le varie dinamiche. I risultati saranno inviati al Giudice Sportivo, che valuterà se prendere provvedimenti oppure no.

