Serie B: il Catanzaro ne fa tre al Sudtirol. Il Pisa pareggia a Frosinone. Risultati finali e classifica aggiornata

La giornata di Serie B ha offerto agli appassionati tre partite con esiti diversi, tra cui spiccano le vittorie di Catanzaro e Sampdoria e un pareggio senza reti tra Frosinone e Pisa.

Catanzaro – Südtirol: 3-0

Il Catanzaro ha ottenuto una convincente vittoria casalinga contro il Südtirol, dominando la partita fin dai primi minuti. Il centrocampista Pontisso ha aperto le marcature già al 5′ minuto, segnando con un tiro preciso da fuori area. La squadra di casa ha continuato a premere e al 25′ è arrivato il raddoppio grazie a Iemmello, che ha sfruttato un ottimo servizio dalla fascia. Iemmello ha poi completato la sua doppietta personale al 41′, chiudendo di fatto la partita nel primo tempo. Il Südtirol ha cercato di reagire nella ripresa, ma il solido gioco del Catanzaro non ha lasciato spazio a sorprese, consolidando il 3-0 finale.

Frosinone – Pisa: 0-0

Allo Stadio Benito Stirpe, Frosinone e Pisa hanno condiviso i punti in un match equilibrato ma privo di gol. Nonostante diverse opportunità create da entrambe le squadre, nessuna delle due è riuscita a trovare la via del gol. I portieri hanno avuto un ruolo chiave, con parate decisive che hanno mantenuto inviolate le proprie reti. Il pareggio lascia entrambe le squadre a riflettere su come sbloccarsi in attacco nei prossimi incontri.

Sampdoria – Mantova: 1-0

La Sampdoria ha festeggiato una vittoria stretta ma significativa contro il Mantova allo stadio Luigi Ferraris. Il match si è sbloccato solo nella seconda metà, quando l’ex rosanero Kasami ha trovato il gol al 61′ con un colpo di testa su calcio d’angolo, segnando l’unico gol della partita. La Sampdoria ha mostrato una solida difesa per il resto della gara, tenendo a bada gli attacchi del Mantova e assicurandosi i tre punti.

La classifica aggiornata:

Pisa – 23 punti

Sassuolo – 21 punti

Spezia – 20 punti

Cremonese – 17 punti

Palermo – 15 punti

Juve Stabia – 15 punti

Sampdoria – 14 punti

Cesena – 14 punti

Brescia – 13 punti

Bari – 12 punti

Catanzaro – 12 punti

Reggiana – 12 punti

Mantova – 12 punti

Südtirol – 12 punti

Carrarese – 11 punti

Salernitana – 11 punti

Modena – 10 punti

Cittadella – 8 punti

Cosenza – 7 punti

Frosinone – 7 punti