Serie B: Catanzaro avanti 3-0 all’intervallo contro il Sudtirol. Nessun gol in Frosinone-Pisa e Sampdoria-Mantova. I risultati parziali

La giornata di Serie B si è aperta con una serie di risultati interessanti al termine dei primi tempi, evidenziando una prestazione dominante del Catanzaro e un equilibrio tattico nelle altre due partite in corso.

Catanzaro – Südtirol: 3-0 Allo stadio “Nicola Ceravolo”, il Catanzaro ha messo in mostra una performance straordinaria contro il Südtirol. La squadra di casa ha preso il controllo della partita fin dall’inizio con un gol di Pontisso al 5° minuto, che ha sbloccato il match con un preciso inserimento. La pressione costante del Catanzaro ha portato al raddoppio al 25° grazie a un colpo di testa di Iemmello, che ha sfruttato al meglio un cross dalla fascia destra. Iemmello ha poi ripetuto la dose al 41°, concludendo un’azione corale con un tiro dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Con questo risultato, il Catanzaro dimostra di essere in ottima forma e di avere chiare intenzioni di lottare per le posizioni di vertice.

Frosinone – Pisa: 0-0 La partita tra Frosinone e Pisa al “Stadio Benito Stirpe” si è dimostrata un confronto equilibrato e tattico, con entrambe le squadre che hanno mostrato solide difese ma senza riuscire a creare occasioni da gol significative. Nonostante alcuni tentativi da entrambe le parti, il primo tempo si è concluso senza reti, lasciando tutto aperto per la ripresa.

Sampdoria – Mantova: 0-0 Anche allo stadio “Luigi Ferraris”, la Sampdoria ospita il Mantova in un match che ha visto le due formazioni annullarsi a vicenda durante i primi 45 minuti. La Sampdoria ha tentato di imporre il proprio gioco, ma ha trovato un Mantova ben organizzato e pronto a difendersi con ordine. La mancanza di concretezza sotto porta da parte di entrambe le squadre ha mantenuto il punteggio fermo sullo 0-0.