Serie B, Guiebre: «Parma e Venezia costruite bene, le altre se la giocano»

Arrivato a gennaio dal Modena, Abdoul Guiebre è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Bari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da Pianetabari.com:

Che impressione ha fatto il Bari da avversario? Che valore dà Iachini?

«Avevo già pensato “Sarebbe troppo bello giocarci, con tutta questa tifoseria, indossare quella maglia in una piazza del genere…”. Questo mi dava quel qualcosa in più per dare il massimo in campo e cercare di fargli male, perché quando affronti una grande squadra devi dimostrare di avere qualcosa in più. Un valore mentale che fa la differenza. Nelle grandi squadre la differenza la fa la mentalità, conta più di tutto. Con questo modo di ragionare ci toglieremo tante soddisfazioni.»

Il Bari può arrivare ai play-off? Un parere su Ricci e Dorval?

«Questo campionato di B è un po’ strano. A parte Parma e Venezia, che sono costruite bene, le altre se la giocano, non ci sono squadre che ti schiacciano. Il nostro primo obiettivo è centrare la salvezza, poi ogni volta che fai risultato puoi andare avanti. Sui miei compagni, sono giocatori bravi che se messi in condizione possono dare tanto. Ora dobbiamo rialzarci tutti assieme e mostrare le nostre qualità.»