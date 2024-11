Serie B, Frosinone-Palermo: rosa favoriti. Le quote dei bookmakers

La sfida tra Frosinone e Palermo, valida per la 13ª giornata di Serie B, si preannuncia come un match equilibrato e carico di aspettative. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per avanzare in classifica, e le quote dei principali bookmaker riflettono l’incertezza sull’esito della partita. La leggera preferenza per il Palermo, visibile in alcune piattaforme, testimonia la fiducia nelle capacità della squadra siciliana, ma il Frosinone, forte del fattore campo, resta un avversario ostico. Le quote per il pareggio e per la vittoria del Frosinone mostrano una situazione di sostanziale equilibrio, promettendo una serata avvincente e aperta a ogni risultato. Venerdì sera, alle 20:30, i riflettori saranno puntati sul campo per scoprire chi riuscirà a prevalere in questo atteso confronto.

Ecco le quote dei principali bookmaker per la partita Frosinone-Palermo in programma venerdì alle 20:30 per la 13ª giornata di Serie B:

SNAI

1: 2.95

X: 3.15

2: 2.40

Betfair

1: 2.90

X: 3.10

2: 2.37

Admiral Bet

1: 2.95

X: 3.15

2: 2.35

Betfair Exchange

1: 2.72

X: 2.85

2: 2.24

Lottomatica

1: 2.95

X: 3.15

2: 2.40

William Hill

1: 3.00

X: 3.20

2: 2.40

888sport

1: 2.95

X: 3.25

2: 2.30

NetBet

1: 3.00

X: 3.20

2: 2.40

LeoVegas

1: 3.00

X: 3.30

2: 2.30

Queste quote mostrano una leggera preferenza per la vittoria del Palermo (quota 2) su diversi siti, mentre il pareggio (X) e la vittoria del Frosinone (1) sono quotati con valori simili tra i bookmaker.