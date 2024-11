Serie B, Frosinone-Palermo: le previsioni meteo

Le condizioni meteo per la sfida tra Frosinone e Palermo si preannunciano ideali: la temperatura sarà fresca, intorno ai 16°C all’inizio del match e scenderà leggermente verso i 14°C entro la fine. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno deboli, garantendo stabilità sul campo. Un clima perfetto per una serata di calcio.

Ecco le previsioni meteo per la partita tra Frosinone e Palermo:

Ore 19:00

Temperatura: 16°C

Vento: ESE a 4-5 km/h (debole)

Umidità: 74%

Pressione atmosferica: 1026 hPa

Assenza di precipitazioni

Ore 22:00

Temperatura: 14.8°C

Vento: ESE a 5-8 km/h (debole)

Umidità: 79%

Pressione atmosferica: 1026 hPa

Assenza di precipitazioni

Ore 01:00 (dopo la partita)

Temperatura: 14°C

Vento: E a 6-9 km/h (debole)

Umidità: 82%

Pressione atmosferica: 1026 hPa

Assenza di precipitazioni