Serie B, domenica al Renzo Barbera arriva lo Spezia. Il programma e la classifica aggiornata

Ecco il programma delle prossime partite della Serie B:

Venerdì 29 novembre 2024

Reggiana vs. Sassuolo, ore 20:30

Sabato 30 novembre 2024

Brescia vs. Bari, ore 15:00

Cittadella vs. Juve Stabia, ore 15:00

Sampdoria vs. Catanzaro, ore 15:00

Südtirol vs. Cremonese, ore 15:00

Mantova vs. Modena, ore 17:15

Domenica 1 dicembre 2024

Frosinone vs. Cesena, ore 15:00

Palermo vs. Spezia, ore 15:00

Pisa vs. Cosenza, ore 15:00

Salernitana vs. Carrarese, ore 17:15

Classifica Marcatori Serie B

9 reti: Cristian Shpendi (Cesena, 5 rigori)

7 reti: Francesco Pio Esposito (Spezia)

6 reti: Pietro Iemmello (Catanzaro, 1 rigore); Armand Laurienté (Sassuolo, 2 rigori); Kristian Thorstvedt (Sassuolo, 1 rigore)

5 reti: Franco Vázquez (Cremonese, 1 rigore); Andrea Adorante (Juve Stabia, 1 rigore); Matteo Tramoni (Pisa); Nicholas Pierini (Sassuolo)

4 reti: Kevin Lasagna (Bari); Flavio Bragantini (Mantova); Roberto Insigne (Palermo); Nicholas Bonfanti (Pisa, 1 rigore); Massimo Coda (Sampdoria); Gennaro Tutino (Sampdoria)

La classifica aggiornata

Pisa – 30

Sassuolo – 28

Spezia – 27

Cesena – 21

Cremonese – 18

Bari – 17

Palermo – 17

Brescia – 17

Juve Stabia – 17

Mantova – 16

Catanzaro – 15

Sampdoria – 15

Cosenza – 14

Modena – 14

Reggiana – 14

Carrarese – 13

Salernitana – 13

Südtirol – 13

Cittadella – 12

Frosinone – 10