Calzone: “La situazione per Dionisi e Sottil non cambia. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” attraverso un articolo a firma Tullio Calzone fa il punto della 14^ giornata in serie B soffermandosi su Sottil e Dionisi.

Spiegato il misterioso e fantasioso enigma dell’emiro estivo, apparso dal nulla ed evaporato nel niente, il presidente Luigi De Laurentiis si gode questa seconda vittoria consecutiva della squadra di Longo, accompagnata, però, da una sofferenza inenarrabile. Un successo, comunque, amplificato dalla forza dimostrata da Sibilli e compagni prima delle solite amnesie che avevano già frenato l’ascesa dei pugliesi a posizioni più consone alle ambizioni della società e della sua gente. Dopo la A persa nella notte batticuore contro il Cagliari di Ranieri e la salvezza ottenuta al Liberati contro la Ternana, alla fine di una rocambolesca stagione, il Bari non ha nessuna intenzione di rinunciare alla lotta quanto meno per i playoff. Le tre di testa, pur alternandosi al comando delle operazioni, sembrano per ora irraggiungibili, ma in A si va anche tramite gli spareggi.

Tra l’altro, questa squadra, capace di essere forte e concreta prima di clamorosi black out, è per certi versi imbattibile, considerando una serie positiva che dura ormai da 12 giornate. Con 4 vittorie (Mantova, Frosinone, Salernitana e Cittadella) e 8 pareggi, dopo il 2-1 subito a Modena il 23 agosto, Longo segue le orme di Antonio Conte, che nel 2008/09 rimase senza sconfitte per 16 partite di fila. C’è da correggere la tendenza a complicarsi la vita. Ma va valutata anche la capacità di saper reagire alle avversità con spirito di squadra. Allo splendido gol di Maiello per il 3-0, in tanti avevano pensato che la gara con i veneti fosse in archivio. Invece, un approccio sbagliato alla ripresa ha riaperto i giochi, con Dal Canto che ha confermato la regola: mai dire mai. Evidenziando che la personalità degli avversari è in via di costruzione, come si augura lo stesso presidente De Laurentiis unico emiro del Bari.

Non ha scampo il Sudtirol al “Picco” contro lo Spezia micidiale di Luca D’Angelo, che aggancia al 2º posto il Pisa, non più capolista, e piazza il fiato sul collo del Sassuolo, primo ma tutt’altro che indisturbato. Il ritmo delle tre fuggitive non lascia dubbi sulla battaglia che si è profilata per la promozione diretta. Ma alle spalle può succedere di tutto. Lo si è capito negli altri due posticipi. La Cremonese deve sudarsela contro il Frosinone, ultimo sì, ma non allo sbando. Per regalare la 1ª vittoria a Stroppa al suo secondo debutto stagionale, è servita una magia di Vazquez e tanta coesione. L’incrocio tra Palermo e Samp, invece, si è rivelato spigoloso. Ma senza vincitori né vinti, la situazione per Dionisi e Sottil non cambia, così come la prospettiva di un torneo in salita almeno per sottrarsi all’anonimato da blasonate comprimarie o poco più.