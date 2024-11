Corriere dello Sport: “Una sola vittoria nelle ultime 11 gare, ottenuta il 6 ottobre a Palermo. Salerno trema”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione della Salernitana.

La Salernitana continua a navigare in acque pericolose. Con una media punti di 0,92, i granata occupano il terzultimo posto in classifica, una posizione che preoccupa tifosi e società. I numeri parlano chiaro: 22 gol subiti (oltre uno e mezzo a partita) e una sola vittoria nelle ultime 11 gare, ottenuta il 6 ottobre a Palermo. L’ultima sconfitta, il pesante 4-0 subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha aggravato ulteriormente il malumore della tifoseria.

Gli allenamenti riprenderanno domani, con la squadra che andrà in ritiro vicino al centro sportivo Mary Rosy per preparare la sfida di domenica contro la Carrarese all’Arechi. Il tecnico Stefano Colantuono spera che la coesione del gruppo possa aiutare a superare questo momento delicato.

RIPARTIRE DAI SEGNALI POSITIVI

Nonostante il risultato negativo contro il Sassuolo, Colantuono invita a ripartire dagli aspetti positivi: una discreta fase difensiva nel primo tempo e alcune buone trame offensive nella ripresa, coincise con l’ingresso di Reine-Adelaide e il cambio di modulo. Le occasioni avute da Verde e Wlodarczyk mostrano segnali incoraggianti. “Nei primi 20’ della ripresa abbiamo fatto un’ottima partita, creando opportunità e sviluppando gioco. Gli episodi dei gol subiti ci hanno spezzato le gambe, ma dobbiamo risollevarci. Vincere contro la Carrarese è fondamentale,” ha dichiarato il tecnico.

PROBLEMI DI INFORTUNI

La Salernitana dovrà fare i conti con un’infermeria ancora affollata. Domenica rientrerà Stojanovic dopo la squalifica, ma restano indisponibili Maggiore, Tongya e Torregrossa, a cui si aggiungono Dalmonte (lesione al retto femorale destro) e Njoh (lesione al retto femorale sinistro). Incerta anche la disponibilità di Sepe, che continua ad allenarsi a parte dopo problemi muscolari persistenti.

CALENDARIO E SPERANZE

Il calendario offre un’occasione per cambiare passo: Carrarese, Juve Stabia e Brescia all’Arechi, oltre a trasferte contro Modena, Frosinone e Catanzaro prima della sosta di fine anno. Tuttavia, il riscatto dipenderà dalla capacità dei granata di reagire in campo e dal supporto della società, che dovrà essere vicina alla squadra in vista del mercato di gennaio.

La sfida contro la Carrarese rappresenta un banco di prova cruciale per la Salernitana, chiamata a ritrovare fiducia e punti per abbandonare le zone calde della classifica.