Serie B: dodici giocatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24esima giornata

La Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine della 24esima giornata di Serie B:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:



GIORDANO Simone (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARRAS Manuel (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MASIELLO Andrea (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VALZANIA Luca (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GALAZZI Nicolas (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIORGINI Andrea (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NEGRO Stefano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OLZER Giacomo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PONSI Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZARO Giovanni (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).