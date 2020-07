Un venerdì sera a dir poco rovente per la 35esima giornata del campionato di serie B: ben 9 le sfide in contemporanea, a partire dalle 21.00, con diversi scontri delicati ed interessanti, sia per la lotta promozioni sia per la lotta salvezza. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali di tutte le gare in programma stasera:

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Frare, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. All. Venturato

ASCOLI (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Andreoni, Cavion, Brlek, Sernicola; Morosini; Ninkovic, Scamacca. All. Dionigi

_

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Allievi; Mastalli, Calò, Mallamo; Di Mariano, Forte, Bifulco. All. Caserta

CHIEVOVERONA (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito S., Garritano; Giaccherini, Djordjevic, Vignato. All. Aglietti

_

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Almici, Camporese, Barison, Gasbarro; Pobega, Burrai, Misuraca; Gavazzi; Ciurria, Candellone. All. Tesser

COSENZA (4-3-1-2): Saracco; Capela, Legittimo, Idda; Casasola, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Baez; Carretta, Riviere. All. Occhiuzzi

_

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Carrano, Nicolussi, Di Chiara; Falcinelli, Melchiorre. All. Costi

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Arini, Castagnetti, Valzania; Mogos, Ciofani, Parigini. All. Bisoli

_

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Rillo; Basit, Schiattarella, Improta; Insigne, Moncini, Sau. All. Inzaghi

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Boben, Marie Sainte, Bogdan; Morelli, Bellandi, Awua, Trovato, Porcino; Murilo, Pallecch. All. Filippini

_

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. All. Stroppa

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli, Aya, Migliorini, Curcio; Di Tacchio, Akpa Akpro; Kiyine Maistro, Lombardi; Djuric. All. Ventura

_

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Marin, De Vitis, Pinato; Siega; Marconi, Vido. All. D’Angelo

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Buongiorno, Scognamillo, Pagliarulo; Fornaie, Coulibaly; Taugourdeau , Luperini, Kupisz; Pettinari, Dalmonte. All. Castori

_

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, Acampora, Mora; Mastinu, Nzola, Gyasi. All. Italiano

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Riccardi, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Lollo; Aramu; Capello, Longo. All. Dionisi

_

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Zurkowski, Henderson, Frattesi; Ciciretti, Mancuso, Bajrami. All. Marino

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col, Pellizzer, Chiosa, Sala; Dezi, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; Rodriguez, De Luca. All. Boscaglia