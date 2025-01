Serie B, classifica spettatori: Palermo il primo posto

La Serie B italiana continua a godere di una straordinaria affluenza di pubblico, confermando il trend positivo dello scorso anno, quando si è registrata una media di 9.100 spettatori a partita, con picchi eccezionali come i 33.308 tifosi presenti al playout tra Bari e Ternana e i 32.752 per la semifinale playoff tra Palermo e Venezia. Questa stagione 2024-2025 sembra non voler essere da meno, con le squadre pronte a sfruttare il caloroso supporto dei propri tifosi.

Il pubblico si conferma una variabile decisiva, capace di spostare gli equilibri durante le partite e di trasformare lo stadio in un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Le squadre puntano a sfruttare al massimo il fattore casa, spinte dall’incitamento dei loro supporter.

Ecco le classifiche aggiornate sulla presenza di spettatori negli stadi:

Classifica spettatori Serie B 2024-2025:

Palermo: 225.771 (11 partite)

Sampdoria: 223.343 (10 partite)

Bari: 187.786 (12 partite)

Salernitana: 145.310 (12 partite)

Cesena: 142.561 (13 partite)

Frosinone: 122.118 (12 partite)

Reggiana: 115.939 (12 partite)

Catanzaro: 111.795 (12 partite)

Cremonese: 109.557 (12 partite)

Pisa: 101.738 (12 partite)

Modena: 99.955 (11 partite)

Mantova: 93.074 (11 partite)

Spezia: 89.142 (11 partite)

Cosenza: 78.482 (12 partite)

Brescia: 69.715 (12 partite)

Sassuolo: 56.882 (11 partite)

Juve Stabia: 46.000 (10 partite)

Cittadella: 38.155 (11 partite)

Sudtirol: 41.557 (11 partite)

Carrarese: 29.590 (8 partite)

Il dettaglio del caso della Carrarese, che ha giocato alcune partite in trasferta a Pisa, e il particolare della sfida Juve Stabia-Mantova disputata a Piacenza, illustrano ulteriori dinamiche interessanti del campionato.

Media spettatori a partita:

Sampdoria: 22.334

Palermo: 20.525

Bari: 15.649

Salernitana: 12.109

Cesena: 11.880

Frosinone: 10.177

Reggiana: 9.662

Catanzaro: 9.316

Cremonese: 9.130

Modena: 9.087

Pisa: 8.478

Mantova: 8.461

Spezia: 8.104

Cosenza: 6.540

Brescia: 5.810

Sassuolo: 5.171

Juve Stabia: 4.600

Sudtirol: 3.778

Carrarese: 3.699

Cittadella: 3.469

La Serie B si conferma un campionato vibrante, sia dentro che fuori dal campo, dove il supporto dei tifosi non è solo rumoroso, ma spesso e volentieri decisivo.