Ha del clamoroso quanto accaduto ieri sera nel match di Serie B tra Cosenza e Salernitana. Il tecnico dei calabresi Roberto Occhiuzzi, sotto per 1-0 dopo il gol di Tutino, ha deciso di effettuare tre cambi togliendo dal rettangolo di gioco Carretta, Bittante e Bruccini per Petre, Sacko e Ba. Proprio Bruccini non si accorge di essere stato sostituito e resta in campo. Nemmeno l’arbitro se ne accorge e la gara va avanti per qualche minuto 12 contro 11.

Ad accorgersene è la panchina della Salernitana che lo fa notare all’arbitrio che provvede ad ammonire Ba al 78esimo, entrato proprio per Bruccini e senza. aspettare l’uscita dal campo del compagno. Proprio Ba all’81 è stato protagonista di un altro fallo e si è visto ammonire nuovamente lasciando i suoi in 10.