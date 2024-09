Serie B: Bari avanti di un gol all’intervallo sul Frosinone. 1-1 tra Spezia e Carrarese. I risultati parziali

Le partite della Serie B iniziate alle ore 15 di oggi si chiudono con risultati di parità al termine del primo tempo, anche se non sono mancate le emozioni e le occasioni da gol. Ecco il resoconto di quanto accaduto nei primi 45 minuti.

Frosinone-Bari 0-1

Il primo tempo di Frosinone-Bari si conclude con un colpo di scena finale: il Bari riesce a sbloccare il risultato proprio allo scadere, grazie a una rete di Mattia Maita al 45′, che manda i pugliesi negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. La partita fino a quel momento era stata molto equilibrata, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Il Frosinone ha cercato di prendere il controllo del gioco, con il Bari ben organizzato in difesa e pronto a ripartire. I padroni di casa hanno avuto qualche occasione, ma non sono riusciti a concretizzare.

Mantova-Cittadella 0-0

Situazione simile anche al “Martelli” di Mantova, dove la gara tra Mantova e Cittadella si è bloccata sullo 0-0 al termine del primo tempo. Entrambe le squadre hanno cercato di creare occasioni, ma senza concretizzare. Il Mantova ha tentato di imporsi con qualche azione in profondità, mentre il Cittadella ha badato più a difendere e a gestire il ritmo del gioco. La partita, sebbene equilibrata, non ha ancora visto gol.

Spezia-Carrarese 1-1

Il match più vivace del pomeriggio è stato quello tra Spezia e Carrarese, che al termine del primo tempo sono sull’1-1. La Carrarese è passata in vantaggio già al 5′ minuto, sorprendendo lo Spezia con una rete lampo che ha dato fiducia agli ospiti. Tuttavia, i padroni di casa non si sono lasciati intimorire e hanno trovato il pareggio al 24′ grazie a Esposito, che ha riportato il risultato in equilibrio. La gara si prospetta molto combattuta per la seconda frazione.