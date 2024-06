Serie B, Amoruso: «Mi aspetto un campionato bello e difficile. Il Palermo può fare bene»

Lorenzo Amoruso ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TuttoB.com. L’ex difensore del Bari, oltre ad alcune tematiche legate al club pugliese, ha parlato anche del prossimo campionato di Serie B:

«Sarà un campionato molto difficile perché sono scese dalla A realtà importanti e consolidate come Sassuolo, Salernitana e Frosinone; poi ci sono squadre potenzialmente in grado di fare bene (Palermo, Cremonese, Catanzaro…) e le outsider. Mi aspetto un bel campionato, con tanti giovani in rampa di lancio: la Serie B è una vetrina per loro e la speranza è che qualcuno possa ‘esplodere’ per poi andare a rinfoltire, perché no, le fila della Nazionale.

Quanto al Bari, è una piazza importante, di Serie A, ma tutto dipenderà dalla campagna acquisti che verrà condotta. Serve la voglia di dimostrare che gli errori commessi non saranno ripetuti; ciò non significa ammazzare il campionato ma perlomeno giocarsela, senza svegliarsi più solo alla fine della stagione. D’altra parte già ad agosto dell’anno scorso si diceva che la squadra allestita non sarebbe stata competitiva, nemmeno per i playoff, e i fatti lo hanno confermato. Detto questo, Magalini e Longo possono anche andare bene, fermo restando che i nomi non fanno la differenza, a meno che non ti chiami Messi…».