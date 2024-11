Serie B su Amazon Prime: il debutto dopo la sosta non è scontato. Le ultime

Nelle scorse ore l’AGCOM ha annunciato la trasmissione della Serie B su Amazon Prime Video, pubblicando la seguente nota:

«L’Associazione Lega Nazionale Professionisti Serie B, avente sede legale in Milano, via Ippolito Rosellini n. 4 (C. F. 97557110158), è autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare, su piattaforma internet, denominato “LaB Channel”, alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023. […]. L’autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza».

L’autorizzazione, tuttavia, non è sinonimo di partenza immediata. Stando a quanto raccolto da PianetaSerieB.it, infatti, potrebbe volerci ancora qualche settimana di tempo per apportare tutti i necessari accorgimenti tecnici che renderanno fruibile la cadetteria sul nuovo broadcaster.