Serie B, allerta meteo in Liguria: Spezia-Bari a rischio. Domani decisione definitiva

Secondo quanto riporta Pianetabari.com, la sfida, in programma domani sera tra Spezia e Bari, sarebbe a rischio rinvio. La causa sono le condizioni atmosferiche avverse che stanno colpendo la regione ligure in queste ore e che potrebbero protrarsi nelle prossime ore.

Nella zona vicina allo stadio Picco è stata emessa l’allerta meteo di grado arancione per forti temporali: per questo motivo molte altre strutture chiuse e gli eventi rinviati. Domani mattina la protezione civile e il sindaco di La Spezia si incontreranno per prendere una decisione definitiva sulla fattibilità del match.