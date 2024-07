Serie B 2024/25, sorteggiato il calendario. Il cammino del Palermo

E’ stato svelato il calendario di Serie B 2024/25. Il Palermo ha chiesto di giocare le prime tre giornate in trasferta (CLICCA QUI per saperne di più). L’esordio dei rosanero, infatti, è previsto il 17 agosto a Brescia per la prima giornata, la seconda verrà disputata a Pisa e la terza a Cremona contro la Cremonese. La prima gara casalinga, invece, è prevista per il 31 agosto quando al Barbera arriverà il Cosenza.

Serie B 2024/25, date e calendario

1^ Giornata 17 agosto 2024 BRESCIA-PALERMO

2^ Giornata 24 agosto 2024 PISA-PALERMO

3^ Giornata 27 agosto 2024 CREMONESE-PALERMO

4^ Giornata 31 agosto 2024 PALERMO-COSENZA

5^ Giornata 14 settembre 2024 JUVE STABIA – PALERMO

6^ Giornata 21 settembre 2024 PALERMO-CESENA

7^ Giornata 24 settembre 2024 SUDTIROL-PALERMO

8^ Giornata 5 ottobre 2024 PALERMO-SALERNITANA

9^ Giornata 19 ottobre 2024 MODENA-PALERMO

10^ Giornata 26 ottobre 2024 PALERMO-REGGIANA

11^ Giornata 29 ottobre 2024 MANTOVA-PALERMO

12^ Giornata 2 novembre 2024 PALERMO-CITTADELLA

13^ Giornata 9 novembre 2024 FROSINONE-PALERMO

14^ Giornata 23 novembre 2024 PALERMO-SAMPDORIA

15^ Giornata 30 novembre 2024 PALERMO-SPEZIA

16^ Giornata 7 dicembre 2024 CARRARESE-PALERMO

17^ Giornata 14 dicembre 2024 PALERMO-CATANZARO

18^ Giornata 21 dicembre 2024 SASSUOLO-PALERMO

19^ Giornata 26 dicembre 2024 PALERMO-BARI

20^ Giornata 29 dicembre 2024 CITTADELLA-PALERMO

21^ Giornata 12 gennaio 2025 PALERMO-MODENA

22^ Giornata 18 gennaio 2025 PALERMO-JUVE STABIA

23^ Giornata 25 gennaio 2025 REGGIANA-PALERMO

24^ Giornata 1 febbraio 2025 PALERMO-PISA

25^ Giornata 8 febbraio 2025 SPEZIA-PALERMO

26^ Giornata 15 febbraio 2025 PALERMO-MANTOVA

27^ Giornata 22 febbraio 2025 COSENZA-PALERMO

28^ Giornata 1 marzo 2025 PALERMO-BRESCIA

29^ Giornata 8 marzo 2025 SAMPDORIA-PALERMO

30^ Giornata 15 marzo 2025 PALERMO-CREMONESE

31^ Giornata 29 marzo 2025 SALERNITANA-PALERMO

32^ Giornata 5 aprile 2025 PALERMO-SASSUOLO

33^ Giornata 12 aprile 2025 BARI-PALERMO

34^ Giornata 21 aprile 2025 PALERMO-CARRARESE

35^ Giornata 25 aprile 2025 CATANZARO-PALERMO

36^ Giornata 1 maggio 2025PALERMO-SUDTIROL

37^ Giornata 4 maggio 2025 CESENA-PALERMO

38^ Giornata 9 maggio 2025 PALERMO-FROSINONE

Le date della Serie B 2024/25

Inizio Campionato (prima giornata):

Sabato 17.08.2024

Turni infrasettimanali

Martedì 27.08.2024

Martedì 29.10.2024

Giovedì 26.12.2024

Giovedì 01.05.2025

Soste

Sabato-Domenica 07-08.09.2024

Sabato-Domenica 12-13.10.2024

Sabato-Domenica 16-17.11.2024

Sabato-Domenica 22-23.03.2025

Fine Campionato (ultima giornata)

Venerdì 09.05.2025

Serie B 2024/25, i criteri per la compilazione del calendario

Di seguito i criteri utilizzati dalla Lega Serie B per la compilazione del calendario della Serie BKT 2024/25, che verrà presentato mercoledì 10 luglio presso Piazza Europa a La Spezia:

Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club;

la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

è prevista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana); negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2024/2025; relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2024/2025.