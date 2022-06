La prossima stagione inizierà prima del previsto. Precisamente nello stesso weekend in cui inizierà la Serie A TIM, e cioè dal 12 al 14 agosto.

Ecco le date nel dettaglio:

Inizio campionato Prima Giornata 13 agosto 2022

Ultima giornata Girone d’Andata 26 dicembre 2022

Prima Giornata Girone di Ritorno 14 gennaio 2023

Fine Campionato Ultima giornata 19 maggio 2023

A differenza di quanto accadrà per la Serie A e per gli altri principali campionati europei, il campionato di Serie B 2022/23 si disputerà regolarmente anche durante i Mondiali in Qatar previsti dal 21 novembre al 18 dicembre.

La Serie BKT finisce il giorno 19 maggio 2023, almeno la stagione regolare. Fino a giugno inoltrato avremo playoff e playout, tanti destini ancora da decidere e da stabilire. Non prima di aver celebrato i grandi traguardi e le più dure delusioni. C’è una particolarità in questa stagione di Serie BKT: quest’anno ci saranno soltanto quattro turni infrasettimanali rispetto ai sei già visti nella stagione appena conclusa. Sarà un andamento più lineare e meno frenetico.