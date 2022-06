Al via dal 13 agosto 2022 la stagione di serie B 2022/23, visibile su ben 4 piattaforme, ovvero: Dazn, Sky Sport, Helbiz Live e Now Tv.

Nel dettaglio vi mostriamo info e prezzi per seguire il Palermo in tv e in streaming.

DAZN

Abbonamento STANDARD mensile 29.99€ con due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa connessione internet.

Abbonamento PLUS mensile 39,99€ con due dispositivi in contemporanea in due luoghi differenti con connessione internet diversa

SKY

Abbonamento mensile Sky Tv+Sky Calcio a 19,90€

HELBIZ LIVE

Abbonamento Mensile 5,99€

Abbonamento annuale 49.99€

Now Tv

Abbonamento mensile 14,99€, in promozione 9,99€ fino al 16/06

*In aggiornamento