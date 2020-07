Serie B 2020-2021: ecco la possibile composizione del campionato cadetto

Rimangono sei giornate al termine del campionato di Serie B 2019-2020, restano quindi alcuni verdetti ancora da scoprire in merito a promozioni e retrocessioni. Certa la presenza di Monza e Vicenza e Reggina neo promosse dalla Serie C, si attende un’altra squadra dalla Serie C tramite playoff. Dalla A rischio retrocessione per SPAL e Brescia, più un’altra squadra, con Genoa e Lecce indiziate a lottare sino al termine della stagione. A rischio declassamento in C il Livorno, quasi spacciato, il Cosenza e altre due tra Pescara (39), Venezia (39), Cremonese (37). Ascoli (36), Juve Stabia (36) e Trapani (32): siciliani terz’ultimi, poi quart’ultima e quint’ultima fanno lo spareggio playout. Dai 45 punti dell’Empoli in su, tutte hanno un traguardo possibile da raggiungere, dato che dalla terza all’ottava si accede ai playoff.

Ecco la suddivisione regione per regione delle attuali aventi diritto:

LOMBARDIA: Monza, (Brescia)

VENETO: Vicenza

LIGURIA: Virtus Entella

UMBRIA: Perugia

CALABRIA: Reggina

Sei squadre tra Crotone, Cittadella, Pordenone, Frosinone, Spezia, Chievo, Pisa, Empoli

tre squadre tra Spal (19 punti), Brescia (21), Genoa (27), Lecce (28) Samp (32)

Una squadra tra Renate/Novara, Juventus U23/Padova, Carrarese, Carpi/Alessandria, Reggio Audace, Potenza/Triestina, Monopoli/Ternana, Bari

Quattro squadre tra Pescara (39), Venezia (39), Cremonese (37). Ascoli (36), Juve Stabia (36), Trapani (31) e Cosenza (31).

Questo quanto riportato da “Tuttoreggina”.