Serie A: vittoria preziosa per l’Atalanta, Milan battuto 2-1. La classifica aggiornata

L’Atalanta ha conquistato una preziosa vittoria contro il Milan con il risultato finale di 2-1, in una partita ricca di emozioni. Il match si è sbloccato al 12′, quando De Ketelaere ha portato in vantaggio i bergamaschi con un gol che ha esaltato il pubblico di casa. Tuttavia, il Milan non ha tardato a rispondere: al 22′, Morata ha pareggiato per i rossoneri, ristabilendo l’equilibrio e rendendo ancora più incerto l’andamento della partita.

Il secondo tempo è stato combattuto, ma è stato Lookman, al 87′, a siglare il gol della vittoria per l’Atalanta, con un tiro decisivo che ha fatto esplodere di gioia il Gewiss Stadium. Nonostante gli ultimi assalti del Milan, l’Atalanta ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso il match con i tre punti in tasca. Una vittoria fondamentale per la squadra di Gasperini, che dimostra ancora una volta il suo valore in un confronto di alta intensità.

Ecco la classifica aggiornata:

Atalanta 34

Napoli 32

Inter 31

Fiorentina 28*

Lazio 28

Juventus 26

Milan 22*

Bologna 21*

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Parma 15**

Cagliari 14

Genoa 14

Roma 13