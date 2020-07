Le gare valide per la trentaseiesima giornata di serie A disputate alle ore 19:30 si sono appena concluse. Vittoria dell’Udinese in casa del Cagliari per 0-1 e vittoria della Lazio in casa del Verona per 1-5. Pareggio per 1-1 invece tra Roma e Fiorentina e tra Spal e Torino.

Cagliari-Udinese 0-1

Verona-Lazio 1-5

Roma-Fiorentina 2-1

Spal-Torino 1-1