Serie A: un 3 a 1 dal sapore di Champions, il Bologna supera il Monza e va a -3 dal quarto posto. La classifica aggiornata

Il Bologna continua la propria marcia verso la qualificazione per un posto in Europa per il secondo anno consecutivo. I rossoblù superano 3 a 1 il Monza e vanno momentaneamente a -3 dal quarto posto occupato dalla Lazio e con la gara contro il Milan ancora da recuperare. Un successo fondamentale per i padroni di casa nonostante la rete a freddo di Daniel Maldini che aveva portato i brianzoli in vantaggio. La reazione degli emiliani arriva immediatamente grazie al gol di Castro e poi, con Odgaard, va in vantaggio. Nella ripresa ci pensa Riccardo Orsolini a chiudere i conti: una sconfitta pesante per gli uomini di Bocchetti che, dopo il successo contro la Fiorentina nel turno precedente, restano ultimi a 13 punti.

Ecco la classifica aggiornata

Napoli – 47 punti

Inter – 44 punti

Atalanta – 43 punti

Lazio – 36 punti

Juventus – 34 punti

Bologna – 33 punti

Fiorentina – 32 punti

Milan – 31 punti

Roma – 27 punti

Udinese – 26 punti

Genoa – 23 punti

Torino – 22 punti

Lecce – 20 punti

Empoli – 20 punti

Parma – 19 punti

Como – 19 punti

Verona – 19 punti

Cagliari – 18 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 13 punti