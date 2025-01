Serie A: tutto facile per l’Inter a San Siro, Empoli sconfitto 3-1. La classifica aggiornata

Duplice fischio a San Siro. Termina il primo tempo della sfida tra Inter ed Empoli con inizio ore 20.45. Dominio del gioco in favore dei neroazzurri che sfiorano la rete in più occasioni. Lautaro, il più pericoloso dei suoi, calcia spesso in porta ma non riesce a gonfiare la rete. L’ Empoli, però, non sta solo a guardare. Anche i toscani provano ad imbastire qualche trama offensiva, ma difficilmente riescono ad impensierire realmente i padroni di casa. All’intervallo è 0-0.

Nella ripresa, è un’altra Inter. A sbloccare il match è Lautaro Martinez che al 55′ fa 1-0. A questo punto i neroazzurri iniziano a prendere campo sempre più, mentre l’Empoli arretra il baricentro. Al 79′ è ancora l’Inter ad andare a segno: Dumfries di testa insacca la sfera. L’Empoli prova a reagire e il gol dell’ex Sebastiano Esposito, rimette in vita i suoi. Il sigillo sul match lo mette Thuram che su una ripartenza mette dentro la palla del 3-1.

CLASSIFICA

Napoli – 50

Inter – 47

Atalanta – 43

Lazio – 39

Juventus – 37

Fiorentina – 33

Bologna – 33

Milan – 31

Roma – 27

Udinese – 26

Torino – 23

Genoa – 23

Cagliari – 21

Empoli – 20

Parma – 20

Lecce – 20

Como – 19

Verona – 19

Venezia – 19

Monza – 13