Il turno infrasettimanale della Serie A previsto per il 3 marzo potrebbe giocarsi di pomeriggio, per non coincidere con il Festival di Sanremo.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, il problema era sorto con la partecipazione dell’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, al festival della canzone italiana. Con ogni probabilità il turno verrà giocato nel pomeriggio per questione di share, si ipotizza le ore 19.00.