Anche un piccolo gesto in questo momento può essere preziosissimo. I tifosi della Spal, proprio con un piccolo gesto, hanno deciso di mobilitarsi e aiutare i più deboli, infatti il gruppo della Curva Ovest ha deciso di consegnare a domicilio la spesa e i farmaci per le persone anziane e per i disabili. Per operare e spostarsi liberamente hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Ferrara. “La nostra città, la nostra gente, oggi è in difficoltà – si legge nel comunicato del gruppo della Curva Ovest- Abbiamo sempre teso la nostra mano. Non si poteva non farlo oggi per la nostra gente, i più deboli, quelli più in difficoltà, per la nostra città e ancora una volta per i nostri colori. In questi giorni abbiamo quindi messo a punto un servizio di volontariato a titolo gratuito destinato alle fasce deboli della cittadinanza: anziani, disabili, indigenti”.