Il ministro degli affari Esteri, Luigi Di Maio, è appena arrivato all’aeroporto di Fiumicino, dove accoglierà i 30 medici ed infermieri arrivati dall’Albania per assistere l’Italia in un momento tanto difficile. Lo stesso premier albanese Edi Ram lo ha annunciato: “Siamo tutti italiani. L’Italia è ormai casa nostra, da quando i nostri fratelli e sorelle italiani ci hanno salvato, ospitato e adottati in casa loro. Stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile”. Ecco qui di seguito il post su Facebook di Di Maio.