La Serie A è intenzionata a riprendere da fine maggio, nonostante non sia ancora passata l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” se ci dovesse essere un nuovo positivo tra i giocatori, il campionato non verrà fermato. Il giocatore verrebbe isolato, mentre alla squadra del calciatore contagiato sarebbero disposti ulteriori controlli per evitare il focolaio nel club.