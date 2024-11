Serie A: Roma sconfitta in casa dal Bologna, all’Olimpico finisce 2-3. La Fiorentina batte l’Hellas. Risultati finali e classifica aggiornata

Le sfide di oggi in Serie A hanno regalato spettacolo e colpi di scena, con la Fiorentina che ha superato il Verona e il Bologna che ha conquistato una vittoria importante contro la Roma all’Olimpico.

Fiorentina – Verona 3-1

La Fiorentina riesce a imporsi sul Verona con un gol decisivo di Kean, autore di una doppietta. La partita si è subito accesa, con Kean che ha portato in vantaggio i viola al 4’. Il Verona ha risposto al 18’ con Serdar, che ha ristabilito la parità. Nella ripresa, però, Kean è tornato protagonista, segnando al 59’ la rete del 2-1. Al 90’+3′ arriva il gol del definitivo 3-1.

Roma – Bologna 2-3

Allo Stadio Olimpico, il Bologna ha messo in difficoltà la Roma in un match ricco di emozioni e ribaltoni. Il Bologna è passato in vantaggio al 25’ con Castro, ma la Roma ha trovato il pareggio al 63’ grazie a El Shaarawy. Poco dopo, al 66’, Orsolini ha riportato avanti i rossoblù. Al 72’, il Bologna aveva addirittura segnato il terzo gol con Dallinga, ma la rete è stata annullata dal VAR per un fallo di mano. Il gol del 3-1, però, è arrivato al 77’ con Karlsson, questa volta convalidato. Nonostante tutto, la Roma ha provato a riaprire la partita all’82’, quando El Shaarawy ha siglato il 2-3, ma i giallorossi non sono riusciti a completare la rimonta.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 25

Atalanta – 25

Fiorentina – 25

Inter – 24

Juventus – 24

Lazio – 22

Milan – 18

Bologna – 18

Udinese – 16

Empoli – 15

Torino – 14

Roma – 13

Parma – 12

Verona – 12

Como – 10

Cagliari – 10

Genoa – 10

Lecce – 9

Monza – 8

Venezia – 8