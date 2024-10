Serie A: poche emozioni e due infortuni per Inzaghi. All’intervallo 0 a 0 tra Roma e Inter

Si è appena concluso sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Roma-Inter, uno dei big match dell’ottava giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico scarseggiano le emozioni in questi primi 45 minuti. Da segnalare soltanto una traversa colpita dall’ex giallorosso Mkhitaryan e un palo colpito dai padroni di casa per una papera di Sommer, che non trattiene il cross di Pellegrini e viene salvato dal legno. Inoltre mister Simone Inzaghi ha già dovuto effettuare due sostituzioni per gli infortuni al 12′ e al 27′ di Calhanoglu e Acerbi, sostituiti rispettivamente da Frattesi e De Vrij

