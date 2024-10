Serie A, la Roma si arrende a Lautaro: all’Olimpico l’Inter vince 1 a 0. La classifica aggiornata

Si è appena concluso con il risultato di 0-1 il match dell’ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter. I nerazzurri conquistano tre punti sporchi grazie alla rete nel secondo tempo di Lautaro Martinez, che risolve una gara molto equilibrata nella quale sono mancate le emozioni. Nella prima frazione di gioco vanno segnalate soltanto una traversa colpita dall’ex giallorosso Mkhitaryan e un palo colpito dai padroni di casa per una papera di Sommer, che non trattiene il cross di Pellegrini e viene salvato dal legno. Inoltre mister Simone Inzaghi ha effettuato due sostituzioni per gli infortuni al 12′ e al 27′ di Calhanoglu e Acerbi, rimpiazzati rispettivamente da Frattesi e De Vrij. Nella ripresa la frittata di Zalewski e Celik a Lautaro Martinez di battere Svilar e di mettere la firma sui tre punti.

La classifica aggiornata:

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Verona 9*

Bologna 9

Como 9

Cagliari 9

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Monza 4*

Venezia 4

*Una partita in meno