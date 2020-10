C’è il piano B in caso di stop della serie A.

Il piano d’emergenza stilato, secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, permetterebbe di concludere il campionato anche in sole 8 settimane, a patto che si giochi almeno tutto il girone di andata, in modo che tutte le squadre possano avere lo stesso numero di partite e possano affrontare ogni avversario una volta, così da evitare l’algoritmo che tanto aveva fatto discutere nel corso della prima ondata, durante lo stop alla Serie A 2019/20.





Le prime 12 squadre classificate verrebbero divise in due gironi da sei per giocarsi lo scudetto: partite di andata e ritorno, stile fase a gironi di Champions League, con le prime due che si qualificherebbero alle semifinali scudetto, da giocarsi – come la finale – in gara secca. Le restanti 8 lotterebbero per la salvezza.