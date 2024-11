Serie A: pari senza reti nel primo tempo di Lazio-Bologna

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della sfida tra Lazio e Bologna, caratterizzato da grande intensità ma poca concretezza sotto porta. I biancocelesti hanno cercato di prendere il controllo del match fin dai primi minuti, ma il Bologna si è difeso con ordine, nonostante l’espulsione di Tommaso Pobega al 35′, che ha lasciato i rossoblù in dieci uomini.

La squadra di Maurizio Sarri ha avuto l’occasione più nitida con Taty Castellanos al 21′: l’attaccante ha calciato da posizione favorevole, trovando però la pronta risposta del portiere rossoblù Federico Ravaglia. Poco dopo, al 29′, il Bologna ha sfiorato il vantaggio con un tiro da fuori di Santiago Castro, finito di poco a lato.

L’espulsione di Pobega, per somma di ammonizioni, ha complicato la serata per il Bologna, che ha arretrato il baricentro per contenere le iniziative della Lazio. Nei minuti di recupero, i padroni di casa hanno sfiorato il gol su calcio d’angolo, ma la difesa ospite è riuscita a sventare il pericolo.

Con un secondo tempo ancora tutto da giocare, la Lazio proverà a sfruttare la superiorità numerica per sbloccare il risultato, mentre il Bologna sarà chiamato a una prova di resistenza.